Из коттеджа бывшего гендиректора «Газпром бурение» похитили полмиллиона
Около 4 часов утра 16 августа в дом 54-летнего Андрея Бурбасова в элитном посёлке Монтевиль на Новой Риге проникли злоумышленники. Не установлено, было ли это спланированное ограбление, или дом воры выбрали случайно. В округе проживает много знаменитых и влиятельных людей, а цены на недвижимость варьируются от 50 до 300 миллионов рублей.
Несмотря на то, что посёлок оборудован современными средствами обеспечения безопасности, грабителям удалось уйти незамеченными. С собой из дома бывшего генерального директора ООО «Газпром бурение» воры прихватили 550 000 рублей. Утром, обнаружив пропажу, Андрей сразу обратился в полицию.
Должность Генерального директора компании «Газпром бурение» Андрей Бурбасов занимал с октября 2014 по июль 2016 года. Чем занимается Андрей на данный момент, не известно. Ранее он возглавлял «Сибнефтегаз», «Арктикгаз» и «Нортгаз».
ИСТОЧНИК KP.RU