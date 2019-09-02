Из коттеджа бывшего гендиректора «Газпром бурение» похитили полмиллиона

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-02T11:39:46+03:00

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Около 4 часов утра 16 августа в дом 54-летнего Андрея Бурбасова в элитном посёлке Монтевиль на Новой Риге проникли злоумышленники. Не установлено, было ли это спланированное ограбление, или дом воры выбрали случайно. В округе проживает много знаменитых и влиятельных людей, а цены на недвижимость варьируются от 50 до 300 миллионов рублей.

Несмотря на то, что посёлок оборудован современными средствами обеспечения безопасности, грабителям удалось уйти незамеченными. С собой из дома бывшего генерального директора ООО «Газпром бурение» воры прихватили 550 000 рублей. Утром, обнаружив пропажу, Андрей сразу обратился в полицию.

Должность Генерального директора компании «Газпром бурение» Андрей Бурбасов занимал с октября 2014 по июль 2016 года. Чем занимается Андрей на данный момент, не известно. Ранее он возглавлял «Сибнефтегаз», «Арктикгаз» и «Нортгаз».

ИСТОЧНИК KP.RU