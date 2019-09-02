2019-09-02T12:38:07+03:00
Экономика

Россиянам предсказали новый раунд банкротства авиакомпаний

Это связано с большими убытками перевозчиков и слабым ростом цен на билеты
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России предрекли банкротство авиаперевозчиковВ России предрекли банкротство авиаперевозчиковФото: Евгения ГУСЕВА
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По итогам текущего года авиабилеты могут подорожать на 9-10%. С таким прогнозом выступили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Однако руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак считает, что билеты должно подорожать на 40%, ведь от этого зависит дальнейшее существование некоторых перевозчиков.

«Себестоимость перевозок на сегодняшний день такова, что при нынешнем уровне затрат авиакомпании рентабельную эксплуатацию осуществить не могут. В пределах 10% рост цен должен был быть давно, но авиакомпании очень боялись повышать тарифы, потому что боялись, что сократится пассажиропоток. Но сегодня становится ясно, что не на 10% надо поднимать, а процентов на 40», - цитирует эксперта ИА НСН.

Рыбак добавил, что если такого серьезного роста цен не произойдет, то осенью или весной, то многим авиакомпаниям придется прекратить свою деятельность, поскольку суммарный убыток, накопленный в первом полугодии 2019 года уже достаточно велик.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров в интервью «Известиям» заявил, что из-за роста цен на авиакеросин и из-за избыточности мест в действующем флоте, перевозчики терпят серьезные убытки и вынуждены будут в скором времени поднять цены на билеты на 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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