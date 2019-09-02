Банк России намерен передать правительству функции страховщиков в области техосмотра

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-02T14:45:14+03:00

Владимир Путин подписал закон о ведении фотосъёмки во время техосмотра автомобиля, который вступит в силу в июне 2020 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

К 2021 году более 5 000 страховых компаний должны пройти переаккредитацию. Чиновники считают, что Российский союз автостраховщиков не справится

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Центральный Банк России объявил о возможности снять с Российского союза автостраховщиков (РСА) функции по техническому осмотру автомобилей и передать их правительству. Это заявление связано с опасением чиновников в способности РСА проводить процедуру технического осмотра в соответствии с новыми правилами.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал закон о ведении фотосъёмки во время техосмотра автомобиля. Документ должен вступить в силу в июне 2020 года. К этому моменту операторы должны пройти аккредитацию заново, а союз автостраховщиков обязан проверить все пункты и всех страховщиков, которых сейчас на отечественном рынке более пяти тысяч, сообщает газета Коммерсант.

ЦБ считает, что у РСА нет возможностей провести проверку в срок. Чтобы не допустить в итоге дефицита полисов ОСАГО на рынке услуг, ассоциация в свою очередь предлагает увеличить переходный период, необходимый для новой аккредитации страховых компаний, на 1 год. Эта мера, по мнению страховщиков, позволит сохранить полномочия в области техосмотра транспорта за РСА.

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ИСТОЧНИК KP.RU