2019-06-07T15:13:43+03:00
Общество

Путин подписал закон об обязательной фотофиксации во время техосмотра машин

Кроме того, документ предусматривает оформление диагностических карт в электронном виде
Марина ВЕНЦОВА
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Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машинПутин подписал закон о фотофиксации техосмотра машинФото: Евгения ГУСЕВА
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время проведения техосмотра. Кроме того, данным документов предусмотрено оформление диагностических карт в электронном виде.

В сопроводительных документах к закону, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что такие меры помогут в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального технического осмотра.

Ответственность за процессы, связанные с диагностикой, возложены на МВД страны. Документ должен вступить в силу по истечении года после опубликования.

Ранее сайт kp.ru писал, что сначала была идея снимать на видео проведение техосмотра, но от нее отказались - дорого. Как отмечали сотрудники ГАИ, в системе технического осмотра автомобилей давно нужно навести порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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