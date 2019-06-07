Путин подписал закон об обязательной фотофиксации во время техосмотра машин
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время проведения техосмотра. Кроме того, данным документов предусмотрено оформление диагностических карт в электронном виде.
В сопроводительных документах к закону, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что такие меры помогут в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального технического осмотра.
Ответственность за процессы, связанные с диагностикой, возложены на МВД страны. Документ должен вступить в силу по истечении года после опубликования.
Ранее сайт kp.ru писал, что сначала была идея снимать на видео проведение техосмотра, но от нее отказались - дорого. Как отмечали сотрудники ГАИ, в системе технического осмотра автомобилей давно нужно навести порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU