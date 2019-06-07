Путин подписал закон об обязательной фотофиксации во время техосмотра машин

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-07T15:13:43+03:00

Кроме того, документ предусматривает оформление диагностических карт в электронном виде

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время проведения техосмотра. Кроме того, данным документов предусмотрено оформление диагностических карт в электронном виде.

В сопроводительных документах к закону, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что такие меры помогут в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального технического осмотра.

Ответственность за процессы, связанные с диагностикой, возложены на МВД страны. Документ должен вступить в силу по истечении года после опубликования.

Ранее сайт kp.ru писал, что сначала была идея снимать на видео проведение техосмотра, но от нее отказались - дорого. Как отмечали сотрудники ГАИ, в системе технического осмотра автомобилей давно нужно навести порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU