Криштиану Роналду написал завещание

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-02T13:51:15+03:00

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Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду решил составить завещание. Хотя спортсмену всего 34 года, он уже задумался, кому передать свое многомиллионное состояние. Интересно, что своим детям Роналду решил почти ничего не оставлять.

На днях футболист встретился со свои адвокатом в Лиссабоне и обсудил все детали завещания. Согласно имеющимся данным, почти все свое состояние, которое насчитывает порядка трехсот миллионов евро, футболист решил оставить своей возлюбленной Джорджине Родригес, пишет сайт телеканала «Звезда».

Фанаты спортсмена очень удивились, что их кумир решил составить завещание в столь раннем возрасте. Однако еще больше удивились тому, как футболист распределил деньги. Многим показалось странным, что Роналду предпочел оставить свое состояние девушке, а не своим четырем детям, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU