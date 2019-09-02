ФИФА назвал тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-02T13:59:00+03:00

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ФИФА официально назвала тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира по итогам прошлого сезона. В нее вошли два постоянных кандидата на эту награду - форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и аргентинский форвард "Барсы" Лионель Месси. Третьим же стал защитник "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджил ван Дейк. Официально итоги голосования премии The Best будут названы 23 сентября в Милане.

Отметим, что премий "Игрок года ФИФА" вручается с 1991 года. С 2010 по 2015 годы она вручалась совместно с журналом France Football. А с 2016 года сотрудничество было прекращено. И награды стал вновь вручаться раздельно. И FIFA стало вручать награды в сентябре, а не январе. А "Золотой мяч" как и прежде отдают в конце календарного года.

В прошлом году, напомним, лучшим футболистом мира был назван полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. Он стал первым за десятилетие футболистом, который прервал серию вручения премии только Роналду и только для Месси.

ИСТОЧНИК KP.RU