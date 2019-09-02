Умер Сергей Кирпиченко - посол России в Египте

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-02T14:25:24+03:00

В одной из больниц Каира умер Сергей Кирпиченко

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В Каире умер Сергей Кирпиченко - чрезвычайный и полномочный посол России в Египте. Дипломат скончался в одной из больниц Каира в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", - цитирует ТАСС представителя Департамента информации и печати МИД.

Причины смерти не называются. У дипломата остались жена, сын и дочь.

Сергей Кирпиченко окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Он занимал различные должности не только во внешнеполитическом ведомстве, но и в посольствах России и Советского Союза в Сирии, Ливии, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов. Владел английским, французским и арабскими языками.

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ИСТОЧНИК KP.RU