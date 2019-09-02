2019-09-02T15:19:47+03:00
Политика

Посол США в России рассказал о переговорах по КНДР, Афганистану и Сирии

Уходящий с поста Джон Хантсман дал прощальное интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Фото: Посольство США в МосквеФото: Посольство США в Москве
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Уходящий в октябре в отставку посол США в России Джон Хантсман в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о точках соприкосновения, где переговоры между двумя сверхдержавами, несмотря на все сложности, продолжаются:

- Мы открыли новые каналы для общения в тех областях, где есть общие интересы. Работают наши переговорщики высокого уровня и специальные представители, которые очень много занимаются такими вопросами, как Северная Корея и Афганистан, то есть областями, в которых США и Россия должны работать вместе для достижения регионального мира и стабильности. То же самое и в отношении Сирии, где мы работаем очень профессионально. Мы пока не достигли того результата, на который мы все надеемся и который состоит в том, чтобы в Дамаске было более стабильное правительство, отвечающее чаяниям сирийского народа, - отметил собеседник «КП».

Напомним, Джон Хантсман занимает должность посла США в РФ с октября 2017 года, а в августе нынешнего объявил о намерении подать в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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