Посол США в РФ Джон Хантсман: В России мне мешали закрытые двери

Мы стоим под древними сводами храма Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале и слушаем в исполнении певчих «По полю с конем», гуляем по монастырскому огороду, пробуя петрушку и яблоки, стреляем из лука и осматриваем мотоциклы в местном музее - посол США в России (и, к слову, байкер) Джон Хантсман перед своей отставкой в октябре решил еще раз соприкоснуться с многовековой русской культурой и взял «Комсомолку» с собой.

В путешествие Джон Хантсман с супругой Мэри Кей отправились на "Ласточке". Фото: Посольство США в Москве

«ПОСЛУ РОССИИ В ВАШИНГТОНЕ ПОЛЕГЧЕ, ЧЕМ МНЕ»

- Почему вы отправились именно в Суздаль?

- Потому что здесь, как и во Владимире, одной из первых столиц России, черпаешь из прошлого так много вдохновения. Здесь и уроки прошлого, и региональные различия, и племена-завоеватели, и нашествия, и попытки перераспределить усилия и перестроиться, и история Русской православной церкви. Одним из самых ярких событий для меня стала встреча во Владимире с митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном, давшая возможность обсудить с глубоко верующим человеком ту работу, которую он проводит со многими людьми, особенно с молодежью, даря им надежду и вдохновение. А потом приезжаешь в Суздаль и понимаешь, что та традиция, о которой он говорил, уходит корнями очень глубоко в русскую цивилизацию, в данном случае на тысячу лет. И это меня вдохновляет и еще раз напоминает о красоте, древней истории и богатой культуре, то есть обо всем том, что стало основой для формирования русского народа.

Во Владимире и Суздале ждала обширная официальная и культурная программа. Фото: Посольство США в Москве

- Вы в Москве с 2017 года, бывали во многих городах, больших и маленьких. Что вам больше всего нравится и не нравится в России?

- Россия огромная, прекрасная и такая разная страна. В ней 11 часовых поясов, она богата ресурсами, хотя ценнейшим ее ресурсом являются 150 миллионов замечательных людей, так много давших миру в литературе и музыке, несмотря на пережитые трагедии и 70 миллионов убитых на протяжении прошлого века. Поэтому в поездках мне все напоминало о красоте, культуре, музыке, литературе, о доброте и сердечности россиян, но также и о трагичных моментах истории, потому что все страны, и моя в том числе, переживают моменты и периоды трагедии. Но были также и моменты победы, которыми народ России по праву гордится. И один из них стал общим для нас, я говорю о Победе в 1945 году. Встреча на Эльбе объединила нас как союзников, остановив нацистов и в некотором смысле положив конец Второй мировой войне. Аспекты истории напоминают о том, что мы, Соединенные Штаты и Россия, сделали в прошлом вместе.

Я буду скучать по многому из того, что пережил здесь: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности. Появляются настоящие друзья, а это не забывается. Потрясающий талант, находящий свое выражение в тех предметах, которые я видел в суздальском храме, или в музыке, от которой наворачиваются слезы на глаза, - это явления особого порядка. Такого не увидишь в других частях света. И эти мгновения я никогда не забуду. А таких мгновений у меня было много, и это замечательно.

Во Владимире посла США в РФ принял митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Фото: Посольство США в Москве

А вот по чему я скучать не буду, так это по дверям, которые остались закрытыми и так для меня и не открылись (смеется). У меня было много важных встреч с высокопоставленными руководителями, но было и множество руководителей, которые по той или иной причине решили со мной не встречаться. Я получал приглашения от университетов, а потом по какой-то причине их отменяли, не хотели, чтобы я там выступал. Вначале все очень открыты и воодушевлены, а ближе к делу все отменяется - вот по таким вещам скучать не буду. Жаль, что у меня не было больше встреч с губернаторами, потому что в прошлом я сам был губернатором. На встречи со мной приходили люди из самых разных стран, потому что чему-то ты можешь у них научиться, а чему-то - они, познакомившись с твоим опытом работы в штате. Поэтому я и надеялся встретиться со многими губернаторами, но они точно так же отменяли встречи до того, как я к ним приезжал. И это расстраивало, потому что я всегда считал, что дипломатии нужны открытые двери и непредвзятость. Без этого дипломаты работать не могут.

В Спасо-Евфимиевом монастыре перед гостями выступили певчие. А после рассказали, как пели в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Фото: Посольство США в Москве

- Но для посла России в США Анатолия Антонова двери тоже не открываются.

- Его положение гораздо лучше, чем мое. Потому что университеты отменить приглашение не могут. И губернаторы не могут. Поэтому он входит в гораздо большее количество дверей, чем я (смеется).

ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА

- Вы покидаете нас в октябре, как оцениваете свою работу здесь: что получилось и что – нет?

- Последние два года были самыми сложными в современной истории двусторонних отношений. Мы стали участниками дипломатической окопной войны. Персонал нашего посольства сократился на 70%, консульство в Санкт-Петербурге закрыли, и, конечно, у посла Антонова похожая ситуация в США. Поэтому большую часть времени мы должны были заниматься управленческими аспектами деятельности посольства в условиях, когда сотрудников гораздо меньше, а требований к работе становится только больше. А это значит, что основное внимание надо сосредоточивать на самых важных аспектах двусторонних отношений. И это было наиболее существенной частью моей деятельности, и, мне кажется, мы справились, мы по-прежнему выполняем свою работу, выполняем ее в интересах американского народа.

Мы открыли новые каналы для общения, что мне представляется чрезвычайно важным, потому что когда я приехал, была полная тишина. Никакого общения. Не было вообще никакого взаимодействия. В силу большого количества самых разных причин. И это после долгих лет очень ограниченного общения. Я был очень рад тому, что мы открыли новые каналы для общения в тех областях, где есть общие интересы. Работают наши переговорщики высокого уровня и специальные представители, которые очень много занимаются такими вопросами, как Северная Корея и Афганистан, то есть областями, в которых США и Россия должны работать вместе для достижения регионального мира и стабильности. То же самое и в отношении Сирии, где мы работаем очень профессионально. Мы пока не достигли того результата, на который мы все надеемся и который состоит в том, чтобы в Дамаске было более стабильное правительство, отвечающее чаяниям сирийского народа. Но мы вместе работаем. Работаем и по Украине. При президенте Зеленском появилось ощущение надежды на то, что настанет время решения проблемы Донбасса и ряда других, доставивших много бед обеим странам. И, наконец, контроль над вооружениями, возможно, самый важный вопрос в отношениях, потому что на обе наши страны приходится 90% ядерного оружия мира. А для обеих стран это огромная ответственность: добиться продолжения обсуждения вопросов безопасности, сокращения и большей прозрачности столь разрушительного оружия.

Посол попробовал яблоки из монастырского огорода... Фото: Посольство США в Москве

ОБ ОБВИНЕНИЯХ ВО ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ПРОТЕСТЫ

- МИД РФ обвиняет США во вмешательстве в летние протесты в Москве. Госдума сформировала спецкомиссию по расследованию, одним из доказательств назван опубликованный в Твиттере посольства США в РФ призыв держаться подальше от акции с картой маршрута. Вас уже приглашали в парламент? Что бы вы ответили на эти обвинения?

- Нет, меня никто не приглашал. Я был бы очень рад обсудить этот вопрос с кем угодно, но меня никто не приглашал, и я думаю, что не приглашали именно потому, что люди знают правду, а состоит она в том, что накануне демонстраций посольства должны публиковать консульские оповещения и предупреждать своих граждан, чтобы они держались подальше от мест их проведения. Моя первоочередная обязанность состоит в обеспечении безопасности американских граждан. И если бы я не оповестил людей, я бы тем самым продемонстрировал халатное отношение к своему долгу и к своим служебным обязанностям. Поэтому я сделал то, что делал во всех других случаях, - что я делал в Китае и что сделал бы в Сингапуре, когда я был там послом: мы взяли документы, уже находящиеся в открытом доступе, и предупредили граждан США, что им лучше держаться подальше от конкретных мест, а также опубликовали карту, где эти места были обозначены. Вот что было на самом деле, и я очень удивлен, что стандартная функция посольства была представлена как нечто необычное.

Послушал колокольный звон... Фото: Посольство США в Москве

ПОЧЕМУ ТРАМП ТАК ПРОТИВОРЕЧИВ

- С одной стороны, Дональд Трамп пытается вернуть нас в G7. С другой стороны, разрывает ДРСМД (договор о ракетах средней и меньшей дальности) и вводит новые санкции. Почему поступающие из Вашингтона сигналы столь противоречивы?

- В дипломатии пытаешься подчеркнуть положительные аспекты отношений, работая в то же время над аспектами проблемными. А когда нарушаются важные договоры, как ДРСМД, когда нарушается международное право, как произошло в отношениях России с Украиной, то надо не утрачивая внимания к этим вопросам, работать в то же время над созданием лучшего будущего в отношениях между Россией и США. Президент США всегда утверждал, что от улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой выиграет весь мир. Это будет нелегко, добиваться этого надо постепенно, но есть области, где мы можем добиться улучшения сотрудничества и укрепления взаимного доверия. Я думаю, именно это он и имел в виду.

- А реально ли добиться того, чтобы президенты наших стран стали партнерами, а не соперниками?

- Между ними есть диалог, они несколько раз встречались, и у нас есть диалог с представителями правительства на разном уровне, что очень важно. И все-таки я считаю, что в конечном счете доверие создается простыми людьми. Не госчиновниками и даже не главами государств, а обычными гражданами. И я надеюсь, что именно в этой области мы сможем добиться сближения большего числа американцев и россиян. Сближения студентов, бизнесменов, людей культуры и искусства - всех тех, кто лучше понимает друг друга. Именно такие инвестиции мы должны делать в наше будущее, где будет больше взаимного доверия. Ведь доверие должно начинаться с людей. Не на уровне руководства, а на уровне простых людей.

Пострелял из лука... Посольство США в Москве

ПОМОГЛА ЛИ ПРОРУБЬ

- Вы организовали визит в Россию делегации Конгресса, провели множество отличных концертов для москвичей, даже в прорубь на Крещение окунулись. Польза от этого была?

- Каждый раз, когда ты открываешь дверь, это полезно само по себе. Это во благо, и я хотел бы вернуться к тому, что сказал в самом начале: у нас было недостаточно открытых дверей. Были отменены визиты делегаций, члены которых были внесены в черные списки, над организацией визита которых я очень много работал и которые так и не смогли приехать, и это печально. Но каждый раз, когда я принимал в Спасо-Хаусе по 300 – 400 человек, которых знакомил с американскими традициями на лекциях, концертах, различных мероприятиях, - это была инвестиция в будущее. Именно такие вещи нас объединяют. Потому что есть общие языки, которые выходят за рамки политики, и я считаю, что музыка -общий язык, ценность которого понимают как россияне, так и американцы. И литература - общий язык, который ценят как в Америке, так и в России. Еще один общий язык - бизнес и торговля. США - крупнейший инвестор в российскую экономику. У нас масштабные торговые отношения, которые могут быть еще лучше, но существующие трудности тормозят этот процесс.

Изучил местные байки (сам Хантсман любит покататься на мотоцикле)... Посольство США в Москве

СОВЕТ ПРЕЕМНИКУ

- Кто, если не секрет, будет следующим послом, и что бы вы ему посоветовали в первую очередь?

- Для меня большая честь работать в этой должности, потому что с 1933 года, когда послом в СССР стал Уильям Буллит, эта должность неизменно считалась одним из самых важных дипломатических назначений в нашей внешнеполитической службе. Поэтому я уверен, что президент сделает хороший выбор, и думаю, что мы узнаем о нем в ближайшее время. Следующему послу я бы посоветовал не терять ни минуты и отдавать этой работе всего себя. Последние два года мы с супругой Мэри Кей отдавали работе абсолютно все, не теряли ни минуты, не пропускали ни единой возможности, и сейчас, оборачиваясь назад, я ни о чем не жалею. Чему-то помешали закрытые двери, но главное - отдавать этой работе все силы и добиваться того, чтобы областям, в которых наши интересы совпадают, уделялось должное внимание. Иногда их нелегко найти, но у наших стран их много. Их надо выявлять и углубленно над ними работать. И все это в конечном итоге приведет к укреплению доверия. Есть одно слово, которое имеет по-настоящему большое значение в наших отношениях, - доверие. Без него ничего не будет. Будет доверие – будет все. И куда бы ни направлялся новый посол, какие бы переговоры ни вел, во главе угла у него должно оставаться именно это.