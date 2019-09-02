В Госдуме высказались за отмену транспортного налога

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-02T17:13:56+03:00

С момента введения акцизов на бензин, транспортный налог стал дополнительным бременем, легшим на плечи простых граждан-автовладельцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению депутата Сергея Катасонова, его следовало отменить ещё семь лет назад

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В скором времени депутаты Госдумы планируют вновь обсудить возможную отмену транспортного налога в России. В рамках этой идеи выступил Сергей Катасонов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его мнению, этот налог стоило убрать ещё семь лет назад.

Катасонов объяснил, что необходимую сумму налога следует включить в акцизный сбор на бензин. В таком случае система будет работать по принципу: «машина ездит, если используются дороги, с точки зрения их эксплуатации это все через бензин закрывается». С момента введения акцизов на бензин, транспортный налог стал дополнительным бременем, легшим на плечи простых граждан-автовладельцев. Свою позицию парламентарий высказал агентству городских новостей «Москва».

Предложения по отмене или замене транспортного сбора не раз обсуждались на уровне правительства страны. Однако ни один предложенный вариант так и не был утвержден.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в апреле Госдума приняла закон, освобождающий от уплаты транспортного налога тех владельцев, чьи автомобили числятся в угоне. Теперь автовладельцам не придется оплачивать сбор, начиная с месяца начала поисков до момента возврата машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU