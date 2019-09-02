2 Сент. 21:54 2019-09-02T22:39:39+03:00

В Испании сообщили о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина Фото: EAST NEWS

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В международных водах недалеко от Азорских островов (территория, принадлежащая Португалии) был задержан американский парусник, на борту которого находилось более 800 килограммов кокаина.

По последней информации, задержаны три члена экипажа SEASCAP – граждане России, Сербии и Мексики.

На данный момент испанское посольство выясняет детали инцидента. Сообщается, что судно было доставлено в район Канарских островов, в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

- Наш почетный консул на Канарских островах выясняет детали: находится ли среди задержанных российский гражданин, как об этом сообщила Национальная полиция, - отметил пресс-секретарь российского посольства в Мадриде Дмитрий Болбот, пишет "РИА-Новости".

Дипломат также подчеркнул, что официальных уведомлений или обращений по этому поводу ни в консульский отдел посольства в Мадриде, ни в почетное консульство на Канарах не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в порту Филадельфии нашли партию кокаина на 1 млрд долларов. Сообщается, что 16,5 тонн наркотиков перевозили на грузовом судне.

ИСТОЧНИК KP.RU