2019-09-02T22:39:39+03:00
В мире

В Испании сообщили о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина

На данный момент испанское посольство выясняет детали инцидента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
В Испании сообщили о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаинаВ Испании сообщили о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаинаФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В международных водах недалеко от Азорских островов (территория, принадлежащая Португалии) был задержан американский парусник, на борту которого находилось более 800 килограммов кокаина.

По последней информации, задержаны три члена экипажа SEASCAP – граждане России, Сербии и Мексики.

На данный момент испанское посольство выясняет детали инцидента. Сообщается, что судно было доставлено в район Канарских островов, в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

- Наш почетный консул на Канарских островах выясняет детали: находится ли среди задержанных российский гражданин, как об этом сообщила Национальная полиция, - отметил пресс-секретарь российского посольства в Мадриде Дмитрий Болбот, пишет "РИА-Новости".

Дипломат также подчеркнул, что официальных уведомлений или обращений по этому поводу ни в консульский отдел посольства в Мадриде, ни в почетное консульство на Канарах не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в порту Филадельфии нашли партию кокаина на 1 млрд долларов. Сообщается, что 16,5 тонн наркотиков перевозили на грузовом судне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Совфеде заявили, что Британии грозит серьезнейший политический кризис
Моди и Путин приняли совместное заявление о сотрудничестве
Роухани: Иран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательств
В Италии туристы из РФ задержали уличного вора
Посольства США в России объявили о новых местах проведения визовых собеседований
В Госдуму внесли законопроект, усиливающий ответственность за нарушение законодательства в госзакупках
Киев выступил за возвращение наблюдателей из России в Донбасс
Британское правительство выделит 2 миллиарда на расходы, связанные с Brexit
"Это неконституционно, недемократично": Кличко прокомментировал решение Киева о его увольнении
В США расширили список санкций по Ирану
В США впервые ввели полный запрет на использование электронных сигарет
Следствие закончило расследование дела американца Уилана
Конте сформировал новую итальянскую правительственную коалицию
Нетаньяху посетит РФ с визитом, в ходе которого он встретится с Путиным
Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт новому производству
"Подрыв или угроза независимости Украины": Страны ЕС согласовали продление на полгода антироссийских санкций
Глава Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой по телефону сирийский вопрос
Безруков предложил «брать мзду» за проказ зарубежных фильмов в России
Топилин прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю в РФ
Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством
В США заявили о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Владимир Жириновский: Налоговая система ограничивает развитие экономики России
Мединский призвал россиян читать книги вместо просмотра телевизора