В порту Филадельфии нашли партию кокаина на 1 млрд долларов

СЕГОДНЯ 02:48 2019-06-19T02:48:20+03:00

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Береговая охрана США нашла 16,5 тонн наркотиков на борту судна в порту. Это случилось в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Пенсильвании.

"Федеральные власти изъяли около 16,5 тонн кокаина с большого судна на морском терминале Packer в Филадельфии. Это крупнейшее изъятие наркотиков в истории Восточного округа Пенсильвании", - написали сотрудники ведомства в Twitter.

Стоимость партии оценивается примерно в один миллиард долларов. Все члены экипажа грузового судна задержаны. Им предъявлено обвинение.

Сайт kp.ru писал о похожем случае с россиянами. Власти Республики Кабо-Верде задержали группу россиян по подозрению в контрабанде наркотиков. Речь идет об 11 моряках грузового судна Eser, шедшего под флагом Панамы. В определенный момент судно вынужденно пришвартовалось в порту города Прая (столица Кабо-Верде), местные полицейские, у которых была наводка, нашли там целых 9,5 тонн кокаина.

ИСТОЧНИК KP.RU