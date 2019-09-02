2019-09-02T22:55:49+03:00
Общество

Российские дипломаты посетили подозреваемого по делу убийства гражданина Грузии в Берлине

Накануне консульские сотрудники посольства РФ в Германии встретились с задержанным по его просьбе и оказали ему консульско-правовую помощь
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российские дипломаты посетили подозреваемого по делу убийства гражданина Грузии в БерлинеРоссийские дипломаты посетили подозреваемого по делу убийства гражданина Грузии в БерлинеФото: REUTERS
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Полиция Германии проверяет наличие у подозреваемого в убийстве грузинского гражданина в Берлине гражданства РФ. Об этом сообщил журналистам представитель посольства России в ФРГ.

Напомним, ранее консульские сотрудники российского посольства в Германии встретились с задержанным гражданином по его просьбе и оказали ему консульско-правовую помощь, пишет "РИА-Новости".

В пятницу, 23 августа, неизвестный застрелил мужчину в районе Моабит. По данным местных СМИ, пострадавший получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ФРГ расследуют убийство бывшего грузинского боевика. Немецкая пресса строит конспирологические версии вокруг расстрела пособника Шамиля Басаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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