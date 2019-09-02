Российские дипломаты посетили подозреваемого по делу убийства гражданина Грузии в Берлине
Полиция Германии проверяет наличие у подозреваемого в убийстве грузинского гражданина в Берлине гражданства РФ. Об этом сообщил журналистам представитель посольства России в ФРГ.
Напомним, ранее консульские сотрудники российского посольства в Германии встретились с задержанным гражданином по его просьбе и оказали ему консульско-правовую помощь, пишет "РИА-Новости".
В пятницу, 23 августа, неизвестный застрелил мужчину в районе Моабит. По данным местных СМИ, пострадавший получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ФРГ расследуют убийство бывшего грузинского боевика. Немецкая пресса строит конспирологические версии вокруг расстрела пособника Шамиля Басаева.
ИСТОЧНИК KP.RU