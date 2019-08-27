В ФРГ нашли «след Кадырова» в убийстве бывшего чеченского боевика

Немецкая полиция, генпрокуратура и контрразведка ФРГ расследуют загадочное убийство в центре Берлина. В полдень 23 августа велосипедист, неспешно проезжавший по парку Малый Тиргартен, дважды выстрелил из пистолета в прохожего - сначала в спину, а затем - в голову. Эта расправа произошла на глазах у десятка случайных свидетелей.

Велосипедист попытался скрыться. Он избавился от парика, бросил в протекающую неподалеку реку Шпрее велосипед и пистолет и пересел на заранее подготовленный мопед. Но убийца привлек слишком много внимания, поэтому полиция задержала его уже через несколько часов.

Оказалось, что преступление совершил 49-летний россиянин, некий Вадим С. Правда, как полагают немецкие спецслужбы, это имя не настоящее, как и заграничный паспорт. Жертвой россиянина стал 41-летний Зелимхан Хангошвили, этнический чеченец с грузинским паспортом. Прошлое у Хангошвили «боевое». Во время второй чеченской кампании он был полевым командиром и воевал на стороне Аслана Масхадова и главного чеченского боевика Шамиля Басаева.

Хангошвили был известен, как сторонник повстанческой группировки «Эмират Кавказ». В 2008 году он собрал группу из 200 добровольцев, которые участвовали в боевых действиях на стороне Грузии во время грузино-осетинского конфликта. При этом сам Зелимхан участия в боях не принимал.

В России Хангошвили объявили в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Последние годы бывший боевик провел в Грузии, а в 2016 году запросил политическое убежище в Германии. Это случилось после того, как в 2015 году на него было совершено покушение в Тбилиси.

На допросах предполагаемый убийца свою причастность к расправе над чеченским боевиком отрицает. Однако немецкие следователи полагают, что убийство Хангошвили было заказным. Во время обыска в квартире, которую снял россиянин, нашли крупную сумму денег. Также не исключено, что это преступление может носить и политический характер.

Чеченская община в Берлине крайне обеспокоена случившимся. В немецкой прессе, в свою очередь, вспомнили о расстрельном списке из 300 чеченцев, живущих за границей, которых необходимо ликвидировать.

Об этом списке стало известно после «публичной казни» бывшего телохранителя главы Чечни Рамзана Кадырова Умара Исраилова в центре Вены в 2009 году. Тогда западная пресса заговорила о том, что «люди в Грозном сводят счеты с предателями и террористами по всему миру». Не исключено, что Зелимхан Хангошвили мог оказаться одним из них. Однако подтверждений этой информации нет.