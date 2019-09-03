Правительство выделит 4 миллиарда рублей на улучшение SSJ-100

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-03T16:16:53+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить Минпромторгу 4 миллиарда рублей на улучшение системы послепродажного обслуживания самолетов «Сухой – суперджет 100», в частности формирование оборотного склада запчастей и внедрение сервисных бюллетеней для самолетов

«В целях реализации программы развития семейства самолётов Sukhoi Superjet 100 (самолётов RRJ-95) выделить в 2019 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 3 992 311,8 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета изготовителям воздушных судов», — сказано в документе.

В поручении говориться о том, что ведомству поручено проконтролировать эффективность использованием выделенных средств и предоставить соответствующий отчёт до 1 февраля 2020 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Минпромторге сообщили о готовности развивать укороченную версию самолета «Сухой – суперджет 100» на 75 мест, в которой предусматривается изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики. В ведомстве также сообщили о проекте по созданию отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU