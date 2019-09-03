2019-09-03T16:47:32+03:00
Происшествия

Найдено место крушение штурмовика Су-25

Самолет был полностью разрушен при столкновении с землей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Су-25УБСу-25УБФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Место крушение штурмовика Су-25УБ Воздушно-космических сил России в Ставропольском крае было обнаружено. При столкновении с землей самолёт взорвался и был полностью разрушен.

«Вертолет обнаружил с воздуха место падения самолета Су-25 - ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска», - передает РИА Новости слова представителя экстренных служб Ставропольского края.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона, инцидент произошел, когда самолет отрабатывал фигуры высшего пилотажа.

Во вторник, 3 сентября, Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. Пилоты успели сообщить о решении катапультироваться незадолго до крушения, но их судьба неизвестна.

Справка:

Штурмовик Су-25 способен подниматься на 10 тысяч метров, развивать скорость до 950 километров в час и ликвидировать самые малые и неподвижные цели на земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24