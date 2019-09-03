Найдено место крушение штурмовика Су-25
Место крушение штурмовика Су-25УБ Воздушно-космических сил России в Ставропольском крае было обнаружено. При столкновении с землей самолёт взорвался и был полностью разрушен.
«Вертолет обнаружил с воздуха место падения самолета Су-25 - ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска», - передает РИА Новости слова представителя экстренных служб Ставропольского края.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона, инцидент произошел, когда самолет отрабатывал фигуры высшего пилотажа.
Во вторник, 3 сентября, Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. Пилоты успели сообщить о решении катапультироваться незадолго до крушения, но их судьба неизвестна.
Справка:
Штурмовик Су-25 способен подниматься на 10 тысяч метров, развивать скорость до 950 километров в час и ликвидировать самые малые и неподвижные цели на земле.
ИСТОЧНИК KP.RU