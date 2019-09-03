2019-09-03T18:02:36+03:00
Общество

Диетолог рассказала о правильном рационе для школьников

Детям рекомендуют есть 5-6 раз в день
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Диетолог назвала лучший рацион для школьниковДиетолог назвала лучший рацион для школьниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Питание школьников должно быть регулярным и разнообразным. С такими рекомендациями выступила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Она дала родителям несколько советов, как правильно составить меню для ребенка.

«Питание должно быть разнообразным и из натуральных продуктов, отдавая предпочтение тем продуктам, которые имеют щадящую обработку, либо в свежем виде. Питание должно быть рассчитано на 5-6 приемов в течение дня. Завтрак обязательно должен быть дома», - цитирует диетолога ИА НСН. Королева добавила, что детям до 12 лет рекомендуется по утрам употреблять молочные и зерновые продукты, а также яйца, то есть источники полноценного белка в сочетании со сложными углеводами. Это даст школьнику хороший заряд энергии, чтобы он бодро чувствовал себя на занятиях.

В обед специалист посоветовала кормить ребенка мясом, птицей или рыбой с овощным гарниром. А ужин должен быть совсем легким. При этом Королева напомнила о необходимости давать ребенку фрукты, сухофрукты, зерновые батончики и орехи во время перекусов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роспотребнадзор также дал рекомендации по питанию школьников. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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