2019-09-03T19:09:54+03:00
Наука

Подсчитано количество времени для изменения природы на Земле

Ученые на протяжении 20 лет наблюдали за 52 разными экосистемами по всему миру
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Выяснилось, что экосистема начинает изменяться с задержкой в 10 лет. Если эксперимент длился дольше - на опытных луговых площадках одни виды растений замещались другими.Выяснилось, что экосистема начинает изменяться с задержкой в 10 лет. Если эксперимент длился дольше - на опытных луговых площадках одни виды растений замещались другими.Фото: Александр ГЛУЗ
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Как скоро экосистема нашей планеты отреагирует на вмешательство человека в ее среду? Согласно последним исследованиям ученых, леса, луга и прочие растительные сообщества подвергаются изменениям лишь спустя 10 лет.

Для того, чтобы выяснить с какой задержкой природа проявит изменения после воздействия на нее внешних факторов, например застройки городов или промышленного загрязнения, учеными было проведено масштабное исследование. 75 научных организаций по всему миру, в их число вошел биологического факультет МГУ им. М.Ломоносова, на протяжении нескольких десятков лет наблюдали за 52 разными экосистемами по всему миру.

Биологи обогащали почву минеральными элементами, подвергали экспериментальные площадки с растениями засухе, огораживали растения от травоядных, нагнетали на них углекислый газ и так далее.

Выяснилось, что экосистема начинает изменяться с задержкой в 10 лет. Если эксперимент длился дольше - на опытных луговых площадках одни виды растений замещались другими.

"Исследования такого рода важны, поскольку только они обобщают результаты многих экспериментов, проведенных различными учеными во многих странах мира. Это позволяет делать глобальные выводы динамики экосистем нашей планеты». – отмечает один из авторов исследования, профессор МГУ Владимир Онипченко в опубликованном научным изданием Proceedings of the National Academy of Sciences исследовании.

Полученные данные, уверены ученые, позволят предсказывать возможное изменение облика растительности планеты и функций при глобальных изменениях климата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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