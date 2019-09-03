2019-09-03T23:06:31+03:00
Общество

Суд в Иране расторг скандальный брак взрослого мужчины с 11-летней девочкой

Паре дали два года «получше узнать друг друга»
Юлия САЛЬНИКОВА
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В брак девочка вступит, когда ей исполнится 13 летВ брак девочка вступит, когда ей исполнится 13 летФото: ТАСС
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В Иране расторгли скандальный брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки. Как сообщают РИА Новости, причиной стал слишком юный возраст невесты. Родителей девочки вызвали в суд, где союз признали «нежелательным». В результате брак расторгли.

Позже родители жениха и невесты объяснили, что свадьбу во второй раз сыграют через два года. За это время молодые «лучше узнают друг друга». Они решили, что женой девочка станет в 13 лет.

Видео со свадьбы взрослого мужчины с иранским подростком 3 сентября активно обсуждают в соцсетях. На кадрах взрослый мужчина в праздничной белой рубашке держит под руку совсем юную девочку. Ролик, который выложила в сеть журналистка Масих Алинежад, шокировал интернет пользователей. Автору видео даже начали поступать угрозы.

Напомним, в Иране разрешены браки до 16 лет, а в 2012 году власти дали «добро» на вступление во временный брак по устному соглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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