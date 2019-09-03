2019-09-03T19:34:27+03:00
В мире

В Иране попытались выдать замуж 13-летнюю девочку

Видео со свадьбы шокировало соцсети — и уже через сутки бракосочетание отменили
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Видео со свадьбы шокировало соцсети — и уже через сутки бракосочетание отменилиВидео со свадьбы шокировало соцсети — и уже через сутки бракосочетание отменилиФото: ТАСС
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Сутки назад журналистка Масих Алинежад выложила в твиттере видео со свадьбы в уезде Бахмай (юг Ирана). В самОм двухминутном ролике ничего особенного не происходит: вот, похоже, жених в белой рубашке, по левую руку от него — невеста…

Вот только ей, как следует из описания к видео, всего 13 лет, и изображение лица этой девочки специальной «замылено» — по-видимому, из соображений безопасности. Затем гости начинают танцевать — но невеста всё так же сидит. Надо думать, ей не до веселья.

Masih Alinejad on Twitter..

Видео за считанные часы набрало свыше трёхсот тысяч просмотров — и, как написала сама Алинежад в одном из последующих постов, из-за начавшегося скандала свадьбу уже отменили. Правда, не совсем понятно, как — по восточным законам сделать это крайне сложно. «Из-за публикации данного ролика в мой адрес вчера звучали угрозы», — подчёркивает журналистка.

Впрочем, следует понимать, что Масих Алинежад — не просто твиттер-активистка, а сотрудница персидской службы медиахолдинга «Голос Америки» — международной структуры, созданной, чтобы озвучивать «правильную позицию» по тем или иным вопросам. Долгое время Алинежад работала в иранских СМИ, но со временем её статьи становились всё более критическими, и около 2009 года она эмигрировала в США, где до сих пор живёт. Почти каждая её публикация носит резко критический характер по отношению к Исламской Республике (которую и официальные Штаты сейчас называют одним из своих главных врагов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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