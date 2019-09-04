2019-09-04T04:24:19+03:00
Здоровье

Минздрав планирует в этом году привить от гриппа почти половину россиян

В частности, вакцинацию должны пройти более 17 миллионов детей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Прививки от гриппа должны получить не менее 17 миллионов детейПрививки от гриппа должны получить не менее 17 миллионов детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В нынешнем году министерство здравоохранения России рассчитывает привить от гриппа почти половину населения нашей страны – не менее 45% россиян, в том числе более 17 миллионов детей.

Об этом на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал замглавы Минздрава Сергей Краевой, уточнив, что обязательную вакцинацию от гриппа должны пройти не только дети. Но и «не менее 75% людей из групп риска».

«Это, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердца и сосудов, дыхательной системы, эндокринными расстройствами, беременные женщины и все люди старше 60 лет, в том числе те, кто живет в учреждениях соцзащиты», - пояснил он.

Сергей Краевой добавил, что в Минздраве надеются полностью взять под контроль эпидемическую ситуацию по гриппу, «если сохранится такая же приверженность населения к вакцинации, как и прошлом, позапрошлом году», передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор назвал ежегодную вакцинацию самым лучшим способом профилактики гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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