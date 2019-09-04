2019-09-04T10:14:14+03:00
Политика

Иранский министр попросил Трампа перестать изображать суперзлодея Таноса

Джавад Азари Джахроми отреагировал на введение американских санкций в отношении иранского космического агентства
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми сравнил Дональда Трампа с главным злодеем киновселенной Марвел Таносом. Иранский министр не случайно выбрал именно образ титана, родившегося на одном из спутников Сатурна, ведь обиделся Джахроми на американского президента из-за «космических санкций».

Министр опубликовал снимок вселенной и красноречиво подписал:

- Я даже не могу найти США на этой картине, не говоря уже о санкциях в космосе! Вселенная принадлежат всем, а не нескольким! Хватит подражать Танос, - написал иранский министр.

Напомним, 3 сентября американские власти ввели санкции в отношении иранского космического агентства, заморозив тем самым их активы, находящиеся в США, и запретив иметь совместный бизнес с американскими компаниями.

Президент США на выпал иранского министра пока не ответил никак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские следователи предъявили обвинение украинцу за нападение на посольство в 2016 году
Путин пригласил премьера Индии на празднование 75-летия Победы
Снять наличные деньги на кассе смогут более 38 миллионов россиян
В Великобритании партию героина в 1,3 тонны пытались спрятать под поленцами и халатами
Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике
Минприроды завершило исследования по расширению границ РФ в Арктике
Кремль не будет анонсировать дату обмена заключенными из-за «чувствительности» темы
Китай обвинил FedEx в попытке доставить холодное оружие в Гонконг
В России могут увеличить нагрузку на работодателей, чтобы создать пенсионное страхование
В Китае 16 покупателей пострадали в давке из-за промоакции магазина
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу