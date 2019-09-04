Иранский министр попросил Трампа перестать изображать суперзлодея Таноса

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-04T10:14:14+03:00

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Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми сравнил Дональда Трампа с главным злодеем киновселенной Марвел Таносом. Иранский министр не случайно выбрал именно образ титана, родившегося на одном из спутников Сатурна, ведь обиделся Джахроми на американского президента из-за «космических санкций».

Министр опубликовал снимок вселенной и красноречиво подписал:

- Я даже не могу найти США на этой картине, не говоря уже о санкциях в космосе! Вселенная принадлежат всем, а не нескольким! Хватит подражать Танос, - написал иранский министр.

Напомним, 3 сентября американские власти ввели санкции в отношении иранского космического агентства, заморозив тем самым их активы, находящиеся в США, и запретив иметь совместный бизнес с американскими компаниями.

Президент США на выпал иранского министра пока не ответил никак.

ИСТОЧНИК KP.RU