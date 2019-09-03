2019-09-03T21:27:21+03:00
Политика

США ввели санкции в отношении иранского космического агентства

Американским компаниям теперь запрещено иметь дело вести дела с представителями фирмы
Юлия САЛЬНИКОВА
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В июне иранцы сбили американский разведывательный беспилотникВ июне иранцы сбили американский разведывательный беспилотникФото: REUTERS
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В санкционый список США попала иранская компания. Как уточняет ТАСС, речь идет о космическом агентстве Ирана. Отныне с представителями этой организации американцам и бизнесменам из США запрещено вести торговые отношения. Кроме того, активы агентства, находящиеся на территории штатов, будут заморожены.

Агентство по исследованию космического пространства было открыто в Иране в 2003 году. Согласно плану развития отрасли планировалось запускать каждые пять лет спутники связи в космос, а также производить исследования микроспутников.

Причина введения санкция не уточняется. Однако эксперты не исключают, что такое решение американское правительство приняло после того, как в конце июня в Иране сбили разведывательный американский беспилотник. Дональд Трамп назвал это «очень большой ошибкой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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