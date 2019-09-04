2019-09-04T10:22:45+03:00
Происшествия

Российские следователи предъявили обвинение украинцу за нападение на посольство в 2016 году

Личность нападавшего установлена
Юлия САЛЬНИКОВА
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Гражданину Украины Владимиру Кошовенко российские следователи закочно предъявили обвинение в нападении на посольство РФ. ЧП произошло еще в 2016 году. Группа людей, в числе которых был Кошовенко, разбила окна в здании посольства, сломало двери, а также участники незаконной акции повесили на ворота украинский флаг.

- Имуществу Посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб. Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). –сообщили в СК РФ.

Следователи продолжают устанавливать личности других нападавших.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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