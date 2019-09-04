Генетик рассказал, когда появится возможность клонирования клеток человека

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-04T10:48:49+03:00

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Массовое клонирование клеток человека станет возможным в ближайшее десятилетие. Такой прогноз сделал заместитель руководителя центра коллективного пользования Института биологии гена РАН Алексей Дейкин.

Это так называемое терапевтическое клонирование, когда из яйцеклетки удаляют ядро и вместо него помещают другое. После всех действий клетка начинает делиться, а из образуемого эмбриона возможно выделить стволовые клетки. Именно они необходимы для лечения многих сложных заболеваний.

Ученые сравнивают данную перспективу с возможностью «держать в холодильнике «запасные детали» самого себя, а при необходимости предъявлять врачам».

Разработки ведутся в США, Южной Корее, Японии. Но пока речь ведется именно о клоне клетки, клонирование человека во всем мире запрещено.

- Нигде в мире до сих пор не решены юридические аспекты этого вопроса. Какой статус «копии» в мире? Ведь сохраняются только внешние признаки, а знаний и умений оригинала нет. Ученые всего мира солидарны в этом вопросе и не решаются приступит к подобным экспериментам, - комментирует News.ru заслуженный врач России, генетик Евгений Лильин.

Тем не менее, не исключено, что рано или поздно будут приняты поправки в законодательстве. В августе Госдума заказала экспертно-аналитическое исследование о новейших репродуктивных технологиях. Эксперты должны будут ответить на вопросы о возможности клонирования человека, редактуре генома и криогенном воскрешении.

Авторы так же должны создать нормы по применению вспомогательных репродуктивных технологий и меры ответственности за их нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU