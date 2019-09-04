В Совфеде заявили, что Британии грозит серьезнейший политический кризис

СЕГОДНЯ 22:20 2019-09-04T22:20:58+03:00

Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии отметил, что премьер Борис Джонсон в ситуации с Brexit ведет себя непоследовательно

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Британии грозит серьёзнейший политический кризис, который будет иметь и экономические последствия.

Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отметил, что британский премьер Борис Джонсон в ситуации с Brexit ведет себя непоследовательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU