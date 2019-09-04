В Совфеде заявили, что Британии грозит серьезнейший политический кризис
Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии отметил, что премьер Борис Джонсон в ситуации с Brexit ведет себя непоследовательно
Изменить размер текста:
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Британии грозит серьёзнейший политический кризис, который будет иметь и экономические последствия.
Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отметил, что британский премьер Борис Джонсон в ситуации с Brexit ведет себя непоследовательно.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»