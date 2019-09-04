Британское правительство выделит 2 миллиарда на расходы, связанные с Brexit
В Британии заявили, что в случае выхода из ЕС без заключения сделки Британия будет готова к его последствиям
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Британский министр финансов, канцлер Саджид Джавид, заявил, что правительство планирует выделить еще 2 миллиарда фунтов стерлингов на расходы, связанные с Brexit.
Он также подчеркнул, что в случае выхода из ЕС без заключения сделки Британия будет готова к его последствиям.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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