Британское правительство выделит 2 миллиарда на расходы, связанные с Brexit

СЕГОДНЯ 19:46 2019-09-04T19:46:22+03:00

В Британии заявили, что в случае выхода из ЕС без заключения сделки Британия будет готова к его последствиям

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Британский министр финансов, канцлер Саджид Джавид, заявил, что правительство планирует выделить еще 2 миллиарда фунтов стерлингов на расходы, связанные с Brexit.

Он также подчеркнул, что в случае выхода из ЕС без заключения сделки Британия будет готова к его последствиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU