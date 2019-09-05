В Британии пассажир самолета заменил не вышедшего на рейс пилота

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-05T09:09:18+03:00

Мужчина связался с администрацией авиакомпании и сообщил, что у него есть при себе удостоверение пилота

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Пассажир британского авиасудна, направлявшегося из Манчестера в испанский Аликанте, заменил не вышедшего на смену пилота.

Мужчина, узнав об инциденте, отказался дожидаться резервного рейса и связался с администрацией авиакомпании, указав, что у него при себе имеется удостоверение пилота. Спустя несколько минут ему перезвонили и разрешили сесть за штурвал.

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ИСТОЧНИК KP.RU