В Лондоне из самолета выпало тело безбилетника

СЕГОДНЯ 21:38 2019-07-01T21:40:22+03:00

Путешествие в отсеке шасси не первое в мире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В аэропорту Хитроу в Лондоне произошло ЧП. Во время посадки самолета авиакомпании Kenya Airways из отсека шасси выпало тело безбилетного пассажира.

Как сообщает Скотленд-Ярд, инцидент случился 30 июня. Правоохранителей вызвали в район Клапхэм, когда обнаружили тело в саду у дома.

При осмотре судна в отсеке шасси нашли сумку, воду и еду. Полиция расследует случай. По данным СМИ, самолет прилетел в столицу Великобритании из Найроби. Предположительно, смерть человека наступила от обморожения еще до падения.

Сайт kp.ru писал о подобном способе перемещений. 22-летний гражданин Грузии четверо суток летал в том же отсеке. По данным судмедэкспертов, смерть молодого человека наступила в результате переохлаждения. Он умер при первом же взлете самолета. Его тело несколько раз замерзало, когда борт поднимался в воздух, и оттаивало, когда приземлялся. Поэтому кожные покровы сильно потемнели.

ИСТОЧНИК KP.RU