СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-05T17:43:50+03:00

Ранее в СМИ появилась информация, что были убиты три гражданина нашей страны

Изменить размер текста: A A

Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии

Ранее в СМИ появилась информация, что были убиты три гражданина нашей страны

В министерстве обороны РФ прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о гибели российских военных в Сирии. Напомним, говорилось ранее о трех военнослужащих, которые погибли в результате взрыва. В ведомстве информацию назвали недействительной.

Более подробный комментарий по инциденту в Сирии в минобороны РФ давать не стали. Был ли на самом деле взрыв у наблюдательного поста в провинции Идлиб, тоже пока достоверно не известно. Первой эту информацию опубликовали в агентстве Al-Masdar. По данным арабских журналистов операцию в провинции Идлиб осуществили сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения».

В мае Россия заблокировала резолюцию Совета безопасности ООН по ситуации в провинции. Как заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, данный документ являлся попыткой исказить ситуацию в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU