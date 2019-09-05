2019-09-05T17:43:50+03:00
Происшествия

Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии

Ранее в СМИ появилась информация, что были убиты три гражданина нашей страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ведомстве опровергли информацию о гибели российских военныхВ ведомстве опровергли информацию о гибели российских военныхФото: Александр КОЦ
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Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии

Ранее в СМИ появилась информация, что были убиты три гражданина нашей страны

В министерстве обороны РФ прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о гибели российских военных в Сирии. Напомним, говорилось ранее о трех военнослужащих, которые погибли в результате взрыва. В ведомстве информацию назвали недействительной.

Более подробный комментарий по инциденту в Сирии в минобороны РФ давать не стали. Был ли на самом деле взрыв у наблюдательного поста в провинции Идлиб, тоже пока достоверно не известно. Первой эту информацию опубликовали в агентстве Al-Masdar. По данным арабских журналистов операцию в провинции Идлиб осуществили сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения».

В мае Россия заблокировала резолюцию Совета безопасности ООН по ситуации в провинции. Как заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, данный документ являлся попыткой исказить ситуацию в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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