2019-06-12T22:18:30+03:00
Политика

Россия и Турция условились прекратить огонь в Идлибе

Правительственные силы САР не открывают ответного огня
Артур ГАРЬКЕ
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НА позициях стало тихо.НА позициях стало тихо.Фото: Александр КОЦ
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Россия и Турция достигли соглашения о полном прекращении огня в Идлибе. Это решение было достигнуто по инициативе российской стороны. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В результате, фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в течение 12 июня зафиксировано всего два обстрела населенных пунктов Махарда и Суран провинции Хама. Правительственные силы САР, придерживаясь достигнутых договоренностей, ответный огонь не открывали", - приводит слова Купчишина "Интерфакс".

В настоящий момент провинция Идлиб находится под контролем ряда вооруженных группировок. Ситуация в регионе неоднократно обсуждалась на высшем уровне, в том числе в рамках встреч лидеров России, Ирана и Турции.

В мае Россия заблокировала резолюцию Совета безопасности ООН по ситуации в провинции. Как заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, данный документ являлся попыткой исказить ситуацию в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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