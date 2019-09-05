2019-09-05T17:59:36+03:00
Происшествия

Начата проверка после обрушения бывшего детского лагеря в Подмосковье

Сотрудники СК и прокуратуры выехали на место происшествия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Начата проверка после обрушения бывшего детского лагеря в Подмосковье. Фото: очевидецНачата проверка после обрушения бывшего детского лагеря в Подмосковье. Фото: очевидец
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Следственный комитет и прокуратура сообщили о начале проверки по факту обрушения здания бывшего детского лагеря в подмосковном поселке Новая Шурма.

В Главном следственном управлении Следственного Комитета по Московской области заявили, что следователи уже выехали на место происшествия. «Организовано проведение доследственной проверки», - приводит ТАСС сообщение в ГСУ.

Проведение еще одной проверки по факту обращения поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, сотрудники которой также выехала на место.

Напомним, 5 сентября, обрушилось заброшенное пятиэтажное здание бывшего детского лагеря при разборке рабочими здания. Источник «КП» сообщил, что все трое рабочих на момент инцидента находились на пятом этаже здания. На данный момент найти их не удалось.

Спасительные службы продолжают работы по поиску рабочих и разбору завалов. Существует вероятность дальнейшего обрушения, поскольку конструкция здания может не выдержать.

В Подмосковье обрушилось заброшенное здание: под завалами остались люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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