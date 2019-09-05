Самой высокооплачиваемой моделью Великобритании стала Кара Делевинь
Молодая модель Кара Делевинь оказалась самой успешной в Великобритании – ее дневной заработок составляет 59 тысяч фунтов стерлингов. Как передает The Sun, в прошлом году она заработала рекордную даже для себя самой сумму в 21,5 миллионов фунтов стерлингов, тогда как в 2017 году съемки принесли модели вдвое меньше, около 12 миллионов.
За 2018 год 27-летняя Делевинь обошла даже таких известных моделей, как Кейт Мосс и Рози Хантингтон-Уайтли.
Делевинь называют одной из самых дерзких и скандальных моделей современности. Ей приписывали роман с известным футболистом Криштиану Роналду. Но в этом году модель объявила о свадьбе с женщиной. Она успешно снимается в рекламных компаниях, а с недавнего времени пробует себя в качестве актрисы. Большую часть дохода Кара Делевинь получила за счет участия в фильмах.
ИСТОЧНИК KP.RU