2019-09-06T07:54:02+03:00
Происшествия

Экипаж сгоревшего у побережья Калифорнии судна пытался спасти всех пассажиров

Члены экипажа были вынуждены покинуть лодку из-за жары, дыма и огня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экипаж сгоревшего у побережья Калифорнии судна пытался спасти всех пассажировЭкипаж сгоревшего у побережья Калифорнии судна пытался спасти всех пассажировФото: Twitter.com
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Выжившие при пожаре судна Conception у побережья Калифорнии члены экипажа рассказали следователям, что пытались спасти пассажиров, но охвативший лодку огонь был слишком сильный и не позволил пройти к палубе через двойные двери.

«Область камбуза была охвачена огнем. Они пытались войти через двойные двери, но не смогли из-за огня. Они пытались получить доступ к камбузу спереди, через окна, но окна не открывались», - сообщает издание Los Angeles Times.

Члены экипажа сообщили следователям, что после нескольких попыток открыть двери были вынуждены покинуть судно из-за жары, дыма и огня. Добравшись до берега, они связались с властями и вернулись к лодке для поиска выживших.

Напомним, 2 сентября, в результате пожара на корабле Conception у побережья Калифорнии все 34 пассажира, которые в момент возгорания находились в помещении под палубой, и один член экипажа погибли. В живых остались только четыре моряка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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