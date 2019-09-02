34 человека погибли при пожаре на корабле у побережья Калифорнии

В понедельник, 2 сентября, в результате пожара на корабле у побережья Калифорнии погибли 34 человека, несколько членов экипажа были спасены.

Как сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление, трагедия произошла у округа Вентура в районе Санта-Круз. Предположительно судно длиной 25 метров использовалось аквалангистами.

Представители береговой охраны Лос-Анджелеса сообщили, что один из спасшихся членов экипажа получил легкие повреждения.

Несколько членов экипажа удалось спастиФото: Twitter.com

На данный момент спасательные операции продолжаются. На месте происшествия сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию выживших в катастрофе.

Напомним, что в марте этого года в Южном административном округе Москвы загорелось судно, которое тушили 25 пожарных машин. Погодные условия с сильным ветром создавали угрозу распространения огня на соседние корабли. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.