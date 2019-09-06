2019-09-06T12:09:19+03:00
Политика

Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Мугабе

Российский лидер отметил вклад бывшего главы республики в борьбе за независимость страны и построение зимбабвийской государственности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бывший президент ЗимбабвеБывший президент ЗимбабвеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью бывшего лидера республики Роберта Мугабе.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе – многолетнего лидера вашего государства. С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве. Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности», - говорится в телеграмме российского лидера.

В посольстве республики в России сообщили, что в Москве будет открыта книга соболезнований в связи с кончиной бывшего президента Зимбабве.

«Книга соболезнований будет открыта, флаг также сейчас приспускают», - цитирует ТАСС заявление посольства.

Как писал ранее сайт kp.ru, В пятницу, 6 сентября, Эммерсон Мнангагва заявил о смерти бывавшего лидера республики, который скончался на 96-м году жизни. По словам действующего главы государства из жизни ушел «отец-основатель» Зимбабве.

Роберт Мугабе был президентом республики с 1987 года по 2017 года. До этого он занимал. До этого он занимал пост премьер-министра Зимбабве с 1980 по 1987 года.

Герой борьбы за независимость Африки Мугабе умер в возрасте 95 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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