Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Мугабе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью бывшего лидера республики Роберта Мугабе.
«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе – многолетнего лидера вашего государства. С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве. Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности», - говорится в телеграмме российского лидера.
В посольстве республики в России сообщили, что в Москве будет открыта книга соболезнований в связи с кончиной бывшего президента Зимбабве.
«Книга соболезнований будет открыта, флаг также сейчас приспускают», - цитирует ТАСС заявление посольства.
Как писал ранее сайт kp.ru, В пятницу, 6 сентября, Эммерсон Мнангагва заявил о смерти бывавшего лидера республики, который скончался на 96-м году жизни. По словам действующего главы государства из жизни ушел «отец-основатель» Зимбабве.
Роберт Мугабе был президентом республики с 1987 года по 2017 года. До этого он занимал. До этого он занимал пост премьер-министра Зимбабве с 1980 по 1987 года.
Герой борьбы за независимость Африки Мугабе умер в возрасте 95 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU