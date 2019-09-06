Умер Роберт Мугабе, бывший президент Зимбабве

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-06T08:44:18+03:00

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В пятницу, 6 сентября, на 96-м году жизни умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий лидер республики Эммерсон Мнангагва.

«С глубокой печалью я объявляю о кончине отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Роберт Мугабе занимал пост премьер-министра Зимбабве с 1980 по 1987 года, президента страны с 1987 года по 2017 года. После политик стал председателем правящей партии Зимбабве ЗАНУ-ПФ 1975 года по 2017 года. С 30 января 2015 года по 30 января 2016 года возглавлял Африканский союз.

Ранее «КП» рассказывала о революционном лидере «темнокожего большинства» Роберте Мугабе и его вытравливание белого меньшинства из власти совместно с уничтожением чернокожей оппозиции. Также о фальсификации очередных президентских выборов и получение гигантских кредитов МВФ под обещание вернуть права оппозиции и белому меньшинству, которые не планировали воплощать в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU