2019-09-06T14:28:09+03:00
Происшествия

Талибы атаковали город Фарах на западе Афганистана

"Глава разведки" радикального движения ликвидирован
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Боевики атаковали центр провинции Фарах на западе АфганистанаБоевики атаковали центр провинции Фарах на западе АфганистанаФото: REUTERS
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На центр одноименной провинции Фарах на западе Афганистана напали боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан". Об этом сообщил официальный представитель местной полиции.

Для отражения атаки в регион направлены подразделения специального назначения афганских сил безопасности. По предварительным данным, силовикам удалось ликвидировать "главу разведки" талибов в провинции.

Боевики же утверждают, что смогли захватить часть города. Agence France-Presse со ссылкой на администрацию губернатора провинции подтверждает эту информацию. Речь идет о захвате центра подготовки правительственных войск.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Сат kp.ru писал, что столкновения силовиков с талибами происходят регулярно. Например, в начале июня в афганской провинции Баглан были убиты девять полицейских и несколько боевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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