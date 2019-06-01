При столкновении с боевиками «Талибан»* а Афганистане погибли девять полицейских

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-01T12:18:38+03:00

В Афганистане при столкновении с боевиками «Талибан»* погибли девять полицейских Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Ночью с пятницы на субботу, при столкновении с вооруженными боевиками движения «Талибан»* в афганской провинции Баглан погибли девять полицейских, несколько боевиков было убито и ранено. Об этом сообщил член совета провинции Бисмилла Аташ.

«Столкновение произошло, когда десять вооружённых боевиков ворвались на базу Афганской местной полиции в Баг-э-Шамаль ночью в пятницу», - сказал Аташ агентству Синьхуа в субботу, 1 июня.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в марте этого года в результате авиаудара в провинции Вардакв центральной части Афганистана был уничтожен один из полевых командиров движения «Талибан»*, который может быть ответственен за организацию убийств нескольких государственных служащих и мирных жителей.

*Запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU