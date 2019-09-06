"Когда она ударит, это будет мощно!": американские СМИ "испугались" российской ракеты
Иностранных журналистов впечатлила МБР морского базирования Р-30 "Булава"
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СМИ США поразила российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования Р-30 "Булава". По словам иностранных журналистов, это одно из самых впечатляющих вооружений в мире на сегодняшний день.
- Эта русская ракета может стать последним, что вы увидите, - говорится в одном из изданий.
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ИСТОЧНИК KP.RU