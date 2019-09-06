"Божественный ящер" обнаружен учеными в Японии

СЕГОДНЯ 19:11 2019-09-06T19:11:34+03:00

Останки динозавра были найдены в Японии. Фото: Hokkaido University

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Останки динозавра были найдены в Японии. Профессор Есицугу Кобаяши из Музея Университета Хоккайдо и группа исследователей обнаружили, что находка тесно связана с керберозавром, найденным в России, и лайянгозавром - в Китае.

Ученые изучили 350 костей с помощью сравнительного и филогенетического анализа. Об этом рассказал Университет Хоккайдо в своем пресс-релизе.

Стоит заметить, что раскопки состоялись еще в 2013 году, но исследователям потребовалось 6 лет, чтобы провести доскональный разбор и классифицировать останки.

Находка была отнесена к ранее неизвестному виду травоядных гадрозавров. Ученые относят их к семейству утконосых динозавров.

Палеонтологи подарили имя новому виду - "Божественный ящер из Японии" (Kamuysaurus japonicus).

Исследование позволило предположить, что окружающая среда береговой линии Японии была важным фактором в распространении гадрозавров в ранней эволюции.

ИСТОЧНИК KP.RU