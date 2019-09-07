Паук стал причиной смертельного ДТП в Великобритании
Водитель отвлекся на членистоногого и врезался в столб, который упал на женщину
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Гражданина Литвы Эдвинаса Гилиуса лишили водительских прав из-за того, что он насмерть сбил женщину в Великобритании. Будучи за рулем, мужчина отвлекся на висящего перед его глазами паука, выехал на тротуар и врезался в столб, который упал на 58-летнюю Джанет Кавуд.
Инцидент произошел еще в августе прошлого года в городе Брадфорд на севере Англии.
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ИСТОЧНИК KP.RU