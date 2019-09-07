Подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову задержали

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-07T16:04:35+03:00

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Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Напомним, происшествие случилось в ночь на 6 сентября. Как сообщают в МВД, им удалось выйти на след нарушителя. И он был задержан. Нападавший является уроженцем одной из республик Средней Азии. Его доставят в отделение полиции, с мужчиной начнут работать следователи. Предстоит выяснить мотивы нарушителя.

- Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Вовк.

Подозреваемым оказался 36 летний мужчина. В ночь на 6 сентября мужчина в маске забрался в дом главы Центризбиркома. Он пролез через окно на террасу дома и несколько раз поразил Эллу Памфилову электрошокером. При этом нападавший ничего из дома не вынес. Правоохранителям предстоит выяснить, с какой целью было совершено незаконное проникновение в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU