В дом к Элле Памфиловой пробрался человек в маске и несколько раз ударил главу ЦИК
По информации МВД, нападение на дом главы Центризберкома Эллы Памфиловой произошло после часа ночи. Злоумышленник в маске, полностью закрывающей лицо, пролез через окно на трассу дома и несколько раз поразил Эллу Александровну электрошокером. После чего скрылся.
Сообщение на пульт дежурных поступило в 1:30. И хотя полицейские Истринского района Московской области (именно здесь находится дом главы Центризберкома) приехали очень быстро, наверняка составление заявлений и протоколов с места происшествия заняло несколько часов. А с самого раннего утра у Памфиловой встречи, совещания и прочая текущая работа, которой очень и очень много накануне единого дня голосования. Напомним, что 8 сентября выборы разных уровней пройдут в 85 регионах страны.
Как сообщили «КП» в пресс-службе ЦИК, все намеченные на сегодня мероприятия с участием Эллы Памфиловой идут по графику.
- В 10:00 Элла Александровна выступала с приветственным словом на конференции. Дальше все тоже в рабочем режиме.
По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Разбой». Идут активные поиски злоумышленника. Расследование преступление и поиск злоумышленника взят под контроль руководства МВД.
Выступление Эллы Памфиловой на концеренции после нападения.
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Элла Памфилова: «Во всем можно найти плюс: думаю, митинги повысили интерес к выборам»
- Элла Александровна, во-первых спасибо, что уделили время. Эта предвыборная компания отличилась, в первую очередь, протестными акциями незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Может, пора как-то упрощать регистрацию и вообще законы о выборах, тогда упадет градус напряжения?
- ЦИК не имеет права законодательной инициативы, так что все что я по этому поводу скажу, не значит что будет тут же исполнено. Но тем не менее и раньше, и сейчас, законотворцы к нам прислушиваются. В целом у нас крепкое и добротное законодательство, много лет работает. Но жизнь идет вперед и времена меняются. Общество сейчас более зрелое, люди объединяются, чтобы решать свои проблемы, они стали более самоорганизованными (подробности)
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