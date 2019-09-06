В дом к Элле Памфиловой пробрался человек в маске и несколько раз ударил главу ЦИК

По информации МВД, нападение на дом главы Центризберкома Эллы Памфиловой произошло после часа ночи. Злоумышленник в маске, полностью закрывающей лицо, пролез через окно на трассу дома и несколько раз поразил Эллу Александровну электрошокером. После чего скрылся.

Сообщение на пульт дежурных поступило в 1:30. И хотя полицейские Истринского района Московской области (именно здесь находится дом главы Центризберкома) приехали очень быстро, наверняка составление заявлений и протоколов с места происшествия заняло несколько часов. А с самого раннего утра у Памфиловой встречи, совещания и прочая текущая работа, которой очень и очень много накануне единого дня голосования. Напомним, что 8 сентября выборы разных уровней пройдут в 85 регионах страны.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ЦИК, все намеченные на сегодня мероприятия с участием Эллы Памфиловой идут по графику.

- В 10:00 Элла Александровна выступала с приветственным словом на конференции. Дальше все тоже в рабочем режиме.

izbirkommo Глава ЦИК Элла Памфилова после нападения здорова и принимает участие в международной конференции

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Разбой». Идут активные поиски злоумышленника. Расследование преступление и поиск злоумышленника взят под контроль руководства МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/730495" frameborder="0"></iframe> Выступление Эллы Памфиловой на концеренции после нападения.

ИНТЕРВЬЮ

Элла Памфилова: «Во всем можно найти плюс: думаю, митинги повысили интерес к выборам»

- Элла Александровна, во-первых спасибо, что уделили время. Эта предвыборная компания отличилась, в первую очередь, протестными акциями незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Может, пора как-то упрощать регистрацию и вообще законы о выборах, тогда упадет градус напряжения?

- ЦИК не имеет права законодательной инициативы, так что все что я по этому поводу скажу, не значит что будет тут же исполнено. Но тем не менее и раньше, и сейчас, законотворцы к нам прислушиваются. В целом у нас крепкое и добротное законодательство, много лет работает. Но жизнь идет вперед и времена меняются. Общество сейчас более зрелое, люди объединяются, чтобы решать свои проблемы, они стали более самоорганизованными (подробности)