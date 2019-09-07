2019-09-07T18:33:18+03:00
Спорт

Евгения Медведева упала во время контрольных прокатов сборной России в Москве

Фигуристке не удался тройной тулуп
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Фигуристка Евгения Медведева.Фигуристка Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Москве в субботу, 7 сентября, проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Все спортсмены национальной команды в первый день на Малой спортивной арене "Лужники" представляют свои короткие программы на новый сезон.

Последними на лед в первый день вышли девушки. И главные ожидания - как же выступит Евгения Медведева. Она вышла в первой разминке перед Алиной Загитовой. Выполнила, в целом, неплохо свои прыжки.

Однако же после тройного тулупа Медведева допустила падение, смазав немного впечатление от представления своей программы для зрителей.

После завершения выступления Евгении Медведевой фанаты развернули в честь нее плакат на трибунах, на котором было написано: "Твори свою историю! Мы всегда с тобой!".

У бортика с ней перед выходом на лед беседовала тренер Трейси Уилсон. Так как Брайан Орсер не смог приехать именно к началу контрольных прокатов. Возможно, он появится завтра рядом со своей подопечной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский рассказал о планах по прекращению огня на Донбассе
Вернувшихся в Киев украинских моряков наградили орденами и кортиками
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха до отправления в Россию
Трамп об обмене задержанными между Россией и Украиной: Это гигантский шаг к миру
Фестиваль бега «Karjala» провели в Пряже
Хабиб Нурмагомедов перед боем с Порье за сутки набрал 8 килограммов
Порошенко призвал Украину не расслабляться после обмена задержанными с Россией
В МИД России отметили «здравый подход» и готовность к компромиссам новой администрации Зеленского
Диетологи посоветовали есть перед сном орехи и яйца, чтобы не толстеть
Глава Пентагона озвучил требования к России для совместной работы с США
Захарова прокомментировала «обмен» между Россией и Украиной и напомнила о задержанных россиянах в США
Национальные проекты в действии: в Самаре преобразили два культовых места
В Госдуме положительно оценили законопроект о «о гарантированном пенсионном продукте»
Подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову задержали