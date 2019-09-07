Евгения Медведева упала во время контрольных прокатов сборной России в Москве

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-07T18:33:18+03:00

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В Москве в субботу, 7 сентября, проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Все спортсмены национальной команды в первый день на Малой спортивной арене "Лужники" представляют свои короткие программы на новый сезон.

Последними на лед в первый день вышли девушки. И главные ожидания - как же выступит Евгения Медведева. Она вышла в первой разминке перед Алиной Загитовой. Выполнила, в целом, неплохо свои прыжки.

Однако же после тройного тулупа Медведева допустила падение, смазав немного впечатление от представления своей программы для зрителей.

После завершения выступления Евгении Медведевой фанаты развернули в честь нее плакат на трибунах, на котором было написано: "Твори свою историю! Мы всегда с тобой!".

У бортика с ней перед выходом на лед беседовала тренер Трейси Уилсон. Так как Брайан Орсер не смог приехать именно к началу контрольных прокатов. Возможно, он появится завтра рядом со своей подопечной.

ИСТОЧНИК KP.RU