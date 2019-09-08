В Канаде больше 200 тысяч пользователей остались без электричества из-за урагана «Дориан»

СЕГОДНЯ 01:42 2019-09-08T01:42:13+03:00

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На канадскую провинцию Новая Шотландия надвигается ураган «Дориан». Местные жители уже ощутили его влияние – без электроэнергии остались свыше 207 тысяч потребителей.

Национальное метеобюро сообщает, стихия еще не достигла региона, но в провинции уже идут дожди. Осадки сопровождаются сильным ветром с порывами до 33 метров в секунду. От местных жителей экстренные службы принимают заявления о поваленных деревьях и сорванных крышах домов в прибрежных районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU