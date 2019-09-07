Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 43
Число погибших еще может вырасти, так как многие числятся пропавшими без вести
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В США продолжает бушевать ураган «Дориан». Он уже успел унести десятки жизней в разных штатах страны. Сейчас появилась информация о погибших из-за стихии на Багамских островах.
Офис премьер-министра островного государства Хьюберта Минниса сообщил о 43 жертвах урагана. Ранее сообщалось о 30 погибших.
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ИСТОЧНИК KP.RU