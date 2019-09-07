2019-09-07T06:41:46+03:00
Происшествия

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 43

Число погибших еще может вырасти, так как многие числятся пропавшими без вести
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В США продолжает бушевать ураган «Дориан». Он уже успел унести десятки жизней в разных штатах страны. Сейчас появилась информация о погибших из-за стихии на Багамских островах.

Офис премьер-министра островного государства Хьюберта Минниса сообщил о 43 жертвах урагана. Ранее сообщалось о 30 погибших.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24