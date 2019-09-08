Китай и РФ увеличили товарооборот в январе-августе на 4,5%
Главное таможенное управление КНР сообщает, что товарооборот между РФ и Китаем в январе-августа текущего года увеличился на 4,5%, до $70,59 млрд.
Сообщается, что в июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд.
По последним данным, объем экспорта из КНР в РФ за восемь месяцев стагнировал и составил около $31,14 млрд. При этом импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне текущего года стало известно о том, что товарооборот Китая и США сократился на 14,5% с начала года. КНР по-прежнему поставляет в Штаты втрое больше продукции, чем американцы в азиатскую республику. Объем поставляемой в Штатах китайской продукции снизился на 8,4% - до 160,12 млрд долларов, а импорт американских товаров сократился на 29,6% - до 49,57 млрд долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU