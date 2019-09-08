Китай и РФ увеличили товарооборот в январе-августе на 4,5%

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-08T10:08:19+03:00

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Главное таможенное управление КНР сообщает, что товарооборот между РФ и Китаем в январе-августа текущего года увеличился на 4,5%, до $70,59 млрд.

Сообщается, что в июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд.

По последним данным, объем экспорта из КНР в РФ за восемь месяцев стагнировал и составил около $31,14 млрд. При этом импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне текущего года стало известно о том, что товарооборот Китая и США сократился на 14,5% с начала года. КНР по-прежнему поставляет в Штаты втрое больше продукции, чем американцы в азиатскую республику. Объем поставляемой в Штатах китайской продукции снизился на 8,4% - до 160,12 млрд долларов, а импорт американских товаров сократился на 29,6% - до 49,57 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU