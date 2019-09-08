В Москве полуторогодовалый ребенок обварился супом и умер
В Москве медики не смогли спасти ребенка, который получил сильные ожоги. Полуторогодовалый малыш опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом. Как сообщает «Московский комсомолец», ЧП произошло 7 сентября в одной из квартир на Мурановской улице. На кухне вместе с ребенком находился отец, пока мать была занята домашними делами в соседней комнате. Ребенок дотянулся до кастрюли и опрокинул ее на себя. Он получил ожоги 60 процентов тела.
До приезда «скорой» родители пытались помочь ребенку, обливали его холодной водой. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу. Медики боролись за жизнь ребенка, но площадь поражения кожи оказалась смертельной для маленького пациента.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU