2019-09-08T18:41:16+03:00
Политика

Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google и Facebook в «день тишины»

В ситуации будет разбираться Совет Федерации
Юлия САЛЬНИКОВА
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Политическая реклама запрещена 7 и 8 сентября в связи с единым днем голосованияПолитическая реклама запрещена 7 и 8 сентября в связи с единым днем голосованияФото: REUTERS
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Несмотря на полный запрет политической рекламы в единый день голосования, Google и Facebook допустили открытое нарушение законодательства РФ. Ранее им были направлены рекомендации по размещению политического контента в «день тишины». Днем 8 сентября Роскомнадзор зафиксировал нарушения, рекламные баннеры всплывали на сайтах компаний.

- В прошлом году мы об этом говорили с компаниями. В их адрес комиссией были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. К сожалению, эти рекомендации остались без внимания, - сказала Сенатор Людмила Бокова в беседе с корреспондентом ТАСС.

На следующем заседании Совета Федерации планируется обсудить вопрос о нарушениях, допущенных компаниями.

В Роскомнадзоре сообщили, что политическая реклама на сайтах компаний расценивается как « вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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